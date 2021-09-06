شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. 13 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايلاند اليوم الإثنين 13 ألفا و988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و187 حالة وفاة، طبقا لما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الاثنين عن وزارة الصحة التايلاندية. وخرج 17 ألفا و284 مريضا من المستشفيات أمس الأحد، بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 13 ألفا و544 حالة بين السكان المحليين و444 حالة بين نزلاء السجون.

ومنذ الأول من إبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا، عالجت تايلاند مليونا و265 ألفا و659 مريضا، تعافى منهم حتى الآن مليونا و105 آلاف و.432