واشنطن تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على شرق السعودية

05 سبتمبر , 2021

أدانت البعثة الأميركية لدى السعودية بشكل قاطع هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.

وشددت البعثة الأميركية في بيان، على أن مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات تطيل أمد الصراع في اليمن.

وحثت مجدداً الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الهجمات العبثية والبدء في العمل للتوصل لحل سلمي ودبلوماسي للصراع.

وأكدت البعثة التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع السعودية، وبمساعدتها في الدفاع عن شعبها وأراضيها.