انت الان تتابع خبر بالفيديو: استغراب شعبي واسع من مطالبات يطلقها سياسيون للقضاء على الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتكاد تتوازى اراء المواطنين مع المراقبين للشأن السياسي من حيث المبدأ بهذا الخصوص، الا انهم يضيفون ان معرفة صاحب المنصب والمشارك بالعملية السياسية بآليات ادارة هذا الفساد والجهات المسيطرة فيه تدفعه للمطالبة بمعالجته، رغم امتلاكهم ما يمكنهم من البدء بخطوات فعلية للحد من الفساد.



ويعتقد البعض ان الفساد كيان شاخص ومشخص، يمكن ضربه بسهولة ثم القضاء عليه، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، إذ اصبح الفساد يمثل منظومة ينشطر تأثيرها الى نصفين الاول ايجابياً على المنتفعين والثاني سلبيا على المواطن الذي بات يعيش ظروفاً متدهورة بفعل تلك الآفة التي دمرت الكثير من مفاصل البلد.