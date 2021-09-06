الحكومة الليبية تكشف أسباب الإفراج عن الساعدي القذافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الحكومة الليبية، الإثنين، كواليس الإفراج عن الساعدي القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، موضحة أن القرار جاء تنفيذا لأحكام القضاء النافذة.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه بعد عامين من قرار الإفراج عن الساعدي القذافي، تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدة التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج عن جميع السجناء ممن تقضي أوضاعهم القانونية ذلك، دون استثناء.



المصالحة الوطنية

وأكدت الحكومة، في بيانها، أن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها نفاذ القانون واحترامه.

من جانبه، كتب رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين، جاء فيها: "لا يمكن أن تتقدم ليبيا إلى الأمام دون تحقيق المصالحة، ولا إقامة للدولة دون تحقيق العدل وإنفاذ القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واتباع الإجراءات والأحكام القضائية".

وأوضح الدبيبة، أنه "على هذا الأساس، تم الإفراج عن المواطن الساعدي القذافي، تنفيذا للإفراج الصادر في حقه من قبل النيابة العامة".

طائرة الساعدي

وكشفت مصادر صحفية، أن الطائرة التي تقل الساعدي القذافي هبطت في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مطار إسطنبول بتركيا، وعلى متنها ناجي حرير المفرج عنه أيضا لأسباب صحية.

وذكرت المصادر نفسها، أن وكيل وزارة العدل يتولى الإشراف على تسليم الساعدي لعائلته وإتمام الإجراءات القانونية.

وكان الساعدي أودع سجن الهضبة الذي يترأسه خالد الشريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة، في طرابلس منذ سلمته النيجر في مارس/آذار 2014.

وفي أبريل/نيسان 2018 حصل الساعدي القذافي على البراءة وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة الليبية، سواء جرائم القتل العمد أو هتك العرض أو الخطف، أو الاستعباد، أو حتى جنح التهديد والسب.

إلا أن محامي عائلة القذافي خالد الزايدي قال إن كلاً من هاشم علي بشر وهيثم أحمد عبدالله القبائلي، اللذين يديران سجن "عين زارة" حيث يوجد الساعدي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة.

قيادات النظام

والشهر الماضي، قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، إن الوزارة لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي.



وفي وقت سابق السبت، زار وفد من قبيلتي القذاذفة والمجابرة مدينة مصراتة، لبحث تسليم جثث قيادات النظام السابق، والإفراج عن بعض المسجونين.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" رافضا ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، أن الوفد سيلتقي قيادات المدينة الاجتماعية والسياسية والعسكرية.

كما سيناقش الوفد استلام جثامين كل من أبوبكر يونس جابر المجبري وزير الدفاع الليبي الأسبق، والعقيد معمر القذافي ونجله المعتصم، إضافة إلى إطلاق بعض المسجونين الصادر بحقهم أحكام بإطلاق سراحهم أو من لم يعرضوا على القضاء.