كورونا يغير ملامح الدعاية الانتخابية في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

مظاهر جديدة للحملات الانتخابية في المغرب فرضتها جائحة كورونا التي قيدت التجمهرات الخطابية والدعائية للانتخابات التي ستعقد في الثامن 8 من سبتمبر الجاري.

المغرب يستعد لانتخابات تشريعية وبلدية تحدد ملامح 5 أعوام

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب تجاوب مع الواقع الجديد بمركز رقمي يلبي متطلبات الحملات الدعائية عن بعد بعدما أوصد كورونا في وجوههم أبواب التواصل المباشر والتقليدي مع المواطنين.

أسعار العملات في المغرب اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

الداخلية المغربية كانت قد منعت إقامة التجمهرات الخطابية والجولات الميدانية مشروطة ببضعة أشخاص مقابل حصر القوافل الانتخابية في خمس سيارات.

وأمام تلك القيود تبقى الرقمنة حلا عمليا لتنفيذ حملات دعائية في وسائل جديدة تتركز أساسا على وسائل التواصل الاجتماعي ما يعيد النظر مستقبلا في التعامل الورقي والتواصل الانتخابي التقليدي.