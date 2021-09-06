وواجه جونسون انتقادات لاذعة من أعضاء البرلمان بسبب إخفاقات المخابرات والقيادة فيما يتعلق بسقوط كابل، وقد اعترف بأن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب لم يترك لبريطانيا خيارا سوى سحب قواتها.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة: جونسون يلقي كلمة اليوم أمام البرلمان البريطاني حول الانسحاب من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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