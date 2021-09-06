مصر تعلق على الانقلاب العسكري في غينيا

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت مصر على الأحداث التي وقعت في غينيا أمس الأحد، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"،: "تؤكد جمهورية مصر العربية متابعتها عن كثب ‏وببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها جمهورية غينيا، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة الراهنة في البلاد".

ودعت الخارجية جميع الأطراف الغينية إلى "ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان".

وأمس الأحد، شهدت غينيا انقلاباً عسكرياً على السلطة قاده العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبويا، الذي سبق أن خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأعلن دومبويا عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد، ألفا كوندي، وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.