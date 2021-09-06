فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن شديد الحراسة عبر نفق قاموا بحفره

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، فجر اليوم الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن من بين السجناء الفارين 5 من حركة "الجهاد" وآخر من حركة "فتح".

وأضافت أنه تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأنه يعتقد أن الهاربين حفروا نفقاً استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحاً.

ونشرت صوراً للنفق الذي قالت إنهم حفروه وتمكنوا من خلاله من الفرار، وصورا لهويات الأشخاص الستة الفارين.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" أن خمسة من الفارين ينتمون إلى "الجهاد" (وهم: مناضل يعقوب انفيعات، ومحمد قاسم عارضة، ويعقوب محمود قادري، وأيهم نايف كممجي، ومحمود عبد الله عارضة).

وأضافت أن الهارب السادس هو زكريا زبيدي، فهو قيادي سابق بجماعة تابعة لحركة فتح (كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين).

وأشار موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إلى أن كافة المعتقلين الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار، وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

وأكدت الصحيفة أن مصلحة السجون الاسرائيلية بدأت بإخلاء سجن الجلبوع من الأسرى حيث يتم نقلهم إلى سجون ومعتقلات أخرى، خشيةً من وجود أنفاق إضافية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" الفلسطينية غير الحكومية فإن سجن جلبوع يقع في شمال إسرائيل، وأُنشأ بإشراف خبراء أيرلنديين، وافتتح في العام 2004، ويعتبر "ذو طبيعة أمنية مشددة جداً" ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة.