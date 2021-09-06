لمدة 15 يومًا.. البنك الزراعي يعلن عن خدمات مجانية عديدة بمناسبة يوم الفلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري السماح للعملاء الجدد بفتح الحسابات مجاناً بدون احتساب أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري بمناسبة الاحتفال بيوم الفلاح أحد فعاليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

وقال البنك في بيان صادر له اليوم الاثنين إن الهدف من مشاركته في فعالية يوم الفلاح تحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك كما يوفر البنك لعملائه الحاليين والجدد خدمة إصدار بطاقات الخصم المدفوعة مقدما "ميزة " بالمجان.

وأوضح البنك أنه سيتيح أمام العملاء خلال الفعالية مجموعة متميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية للعملاء الحاليين والجدد بالإضافة إلى العديد من فعاليات التثقيف المالي في فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وذلك للتوعية بأهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية في الدولة ونشر الخدمات المصرفية والتعريف بها.

وبحسب البيان ينظم البنك الزراعي المصري عددًا من الفعاليات التوعوية بكافة فروع البنك في المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصري.

وتستهدف الفعاليات زيادة الوعي المالي لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل آمن واستعراض البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر مثل برنامج باب رزق الذي يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة الريفية.

وأضاف أن الفعاليات تستهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على فتح الحسابات بدون سجل تجاري للاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.

وبحسب البيان فإن البنك الزراعي المصري يولي الاحتفال بعيد الفلاح أهمية خاصة نظرا لأنه البنك المتخصص في تقديم كافة الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي وكافة العاملين به لخدمة هدفه الأساسي بنكا لكل الفلاحين وسكان الريف.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك هو بيت الفلاح الأول والمؤسسة المصرفية الأكثر حرصا على تحقيق مصالح هذا القطاع العريض وبالتالي احتفالنا بالفلاح ليس مقتصرا على يوم بعينه ولكن خلال كافة أيام السنة من خلال توفير كافة الخدمات التمويلية والمصرفية وبأعلى مستوى من الجودة للمزراعين وسكان قرى الريف المصري تحقيقا لاستراتيجية الدولة للشمول المالي كأحد أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الاحتفال بالشمول المالي في عيد الفلاح يستهدف نشر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمول المالي وزيادة الوعي والتثقيف بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع ما يساعد على التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي الممثل في البنوك الخاضعة للإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.

وأوضح أن البنك الزراعي يعمل وفق خطط وبرامج استراتيجية لتطبيق مفهوم الشمول المالي سعيا للوصول لأن يصبح أحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تحقيق الشمول المالي مستندا على إمكانياته وقدراته كأكبر البنوك امتلاكا لشبكة فروع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وتستهدف القطاع السكاني الأكبر من سكان الريف.

ويمتلك البنك خطة للتوسع في زيادة عدد فروعه لترتفع من 1200 فرع إلى 2000 فرع بزيادة 800 فرع خلال السنوات الخمسة المقبلة أغلبها في قرى الريف المصري وتستهدف الفلاح في المقام الأول، بحسب فاروق.

ويعمل البنك حاليا على تحديث وإعادة تأهيل كافة فروع البنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة بالإضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للفرع نفسه ودعمه بأحدث التقنيات.

وأشار إلى أن البنك الزراعي يشهد حاليا قفزات كبيرة في تسجيل عدد العملاء الجدد بفضل منظومة التطوير والتحديث التي تشهدها كافة قطاعات البنك خلال الفترة الماضية سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة.

وأكد أن البنك انتهى من تركيب أكثر من 800 ماكينة صراف آلي ATM خلال الشهور الثلاثة الماضية وذلك من بين 1150 ماكينة صراف آلي جديدة ستركب بنهاية أكتوبر المقبل بدعم من البنك المركزي المصري وهي فترة قياسية مقارنة بالتحديات التي تواجه أعمال تركيب وتشغيل ماكينات الصراف الآلي خاصة في القرى.

وحرص البنك على تسريع وتيرة العمل لإنجاز تركيب وتشغيل ماكينات الصراف الآلي الجديدة لتكون جاهزة لخدمة عملاء البنك مشيرا إلى أن البنك يستهدف التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي في كافة قرى الجمهورية لتحقيق الشمول المالي، وتقديم أفضل مستوى من خدماته للعملاء.