ضبط متهم بالإتجار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف، في ضبط عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، بمدينة الفشن جنوب المحافظة.

كانت معلومات وردت إلى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، أفادت بقيام "أ.ش"، عاطل، مقيم بدائرة مركز الفشن، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الإتجار في المواد المخدرة.

.عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبطه وبحوزته 6 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي حصيلة البيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاط الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة.