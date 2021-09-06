طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية "دور ثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة "علمي رياضيات" امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

ويبدأ الامتحان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

انطلقت السبت امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

انهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021، والتي تنطلق غدا السبت .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والعليم، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا أنه يؤدي امتحانات الدور الثاني نحو 160 ألف طالب، موزعين على 340 لجنة سير .

وأضاف المصدر إلى أنه تم الانتهاء من طباعة الاسئلة، وتجهيز اللجان بالمدارس، لاستقبال الطلاب باللجان، مع التنبيه على المراقبين بتوفير الهدوء للطلاب.

ووشدد المصدر على عدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

يؤدى الطلاب، السبت 4 سبتمبر الامتحان فى مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.