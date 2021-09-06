العراق.. انطلاق عمليات أمنية في ديالى وصلاح الدين

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أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي العراقي طالب الموسوي اليوم الاثنين، انطلاق عمليات مشتركة في ديالى

وصلاح الدين.

وقال الحشد الشعبي في بيان صحفي، اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى وصلاح الدين.

وأضاف أن قاطع ديالى للحشد الشعبي انطلق من محورين أساسيين الأول من معبر الميتة باتجاه قرية الطالعة، والثاني من معبر النعمان شمالاً باتجاه الطالعة.

وأشار الى أن قيادة قاطع ديالى للحشد نفّذت عملية استباقية دقيقة جداً بتحديد الأهداف والخروج بنتائج مهمة.

وتشهد محافظات العراق عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي بهدف ضبط الأمن والحد من تحركات التنظيم ضد القوات الأمنية والتجمعات المدنية.