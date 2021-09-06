الولايات المتحدة تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت الولايات المتحدة الأميركية الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن إصابة طفلين وإلحاق أضرار بمنازل عدة. وفي بيان رسمي أصدره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اعتبر هجمات الحوثي بالأمر غير المقبول على الإطلاق ومهددة لحياة سكان المملكة. وحث البيان الحوثيين على الموافقة على وقف إطلاق نار شامل وفوري، ووضع حد لهذه الهجمات العابرة للحدود والاعتداءات في الداخل اليمني، ولا سيما هجومهم على مأرب الذي تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية، وأطال من أمد الصراع. وشدد على ضرورة أن يبدأ الحوثيون بالعمل نحو حل دبلوماسي سلمي برعاية الأمم المتحدة بغية إنهاء الصراع في اليمن.