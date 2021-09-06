طالبان: سنسمح بتنظيم احتجاجات ومظاهرات للنساء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 11:14 صباحًا

اعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن الحركة ستسمح بتنظيم مظاهرات واحتجاجات في أفغانستان.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابل أن الحركة ستسمح أيضا للنساء بتنظيم مظاهرات.

يأتي ذلك بعد يومين من تفريق عناصر حركة “طالبان” تظاهرة نسائية أمام قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابلأ اصيبت خلالها إمرأة بجروح.

وفي وقت سابق، خرجت نساء أفغانيات في مظاهرات ضد “طالبان” للمطالبة بحقوقهم في مناطق متفرقة من أفغانستان، والمشاركة في الحكومة.

وأعلنت حركة طالبان اليوم الاثنين بسط كامل سيطرتها على افغانستان.

وقال ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، سهيل شاهين، لقناة “Fox News” الاسبوع الماضي أن النساء في أفغانستان في ظل الحكومة الجديدة لن يشعرن بالحرمان من حقوقهن.

وأضاف: “لن تواجه النساء أي مشاكل في التعليم والعمل”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرأة ستضطر لارتداء الحجاب، واصفا دعوات الدول الغربية للتخلي عن ذلك بأنها محاولة لـ “تغيير الثقافة” الأفغانية.