المتحدث باسم حركة “طالبان” يعلن انتهاء الحرب رسميا في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 35 دقيقة

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحرب انتهت رسميا في أفغانستان بعد السيطرة على ولاية بانجشير.

وأضاف مجاهد في بيان، “فبهذا النصر والتمكين خرجت بلادنا من الحروب بشكل كامل، وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية والاستقلال والازدهار، وسيعيش شعبها في آمان ورفاهية واطمئنان”.

وأكد المتحدث على أن جميع أهالي بنجشير بخير لم يلحق أي ضرر بالمدنيين خلال فتح بنجشير، وأنهم سيحظون بجميع الحقوق التي يحظى بها بقية الشعب الأفغاني، ولن يكون هناك أي معاملة سيئة في التعامل معهم.

ولفت المتحدث إلى أن الحركة سعت لحل قضية بنجشير سلميا وعن طريق التفاوض لكن الطرف المقابل رفض ولم يبق إلا حسم القضية عسكريا.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية في البلد تحت السيطرة، وستقوم القوات بالزي العسكري بتأمين العاصمة كابل، منوها بأنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم القبض على 43 من “اللصوص ومرتكبي الشغب”، وتم تحويل قضياهم إلى قيادة الشرطة، إضافة إلى إلقاء القبض على أكثر من 80 مسلحا من الذين قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء قبل ليلتين.

كما أكد المتحدث أن الأوضاع في المعابر طبيعية، والبنوك أيضا تعمل، كما أن سوق الصراف (سراي شهزاده) بدأ بفعالياته، مما سيساهم في الحفاظ على قيمة العملة.

وعن تشكيل الحكومة قال المتحدث: إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مؤقتة مع إجراء بعض التعديلات مستقبلا، “يحتمل أن تكون الحكومة في الوهلة الأولى نيابية، حتى تكون قابلة لاستيعاب التعديل والتغيير”.

ودعا ذبيح الله المجتمع الدولي المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان ودعم الشعب الأفغاني، “وصلتنا بالفعل مساعدات إنسانية من مختلف الدول، ودول أخرى أيضا وعدت بتقديم المساعدات، ونرجو من الجميع ألا يوقفوا دعمهم للشعب الأفغاني”.