مصراتة تقرر تسليم رفات القذافي ونجله المعتصم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

قال مصدر أمني من مدينة سرت الليبية فجر اليوم، إن أعيان مدينة مصراتة أبلغوا أعيان قبيلة المجابرة التي ينتمي لها وزير الدفاع وأحد رفاق معمر القذافي الفريق أبوبكر يونس جابر وأعيان قبيلة القذاذفة، لاستلام رفات كل من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والمعتصم القذافي، وأبو بكر يونس المجبري.

وأكد المصدر أنه تم الإفراج عن شخصيتين مقربتين من نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إثر تفاهمات بين أعيان قبيلة القذافي وأعيان مدينة مصراته خلال الأيام الماضية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن منصور ضو وكذلك اللواء ناجي حرير أطلق سراحهما يوم الأحد من أحد سجون مصراتة بالقاعدة الجوية بالمدينة.

ووفق المصدر فإن ضو والحرير وصلا لمدينة سرت التي ينتميان لها بعد أن أفرج عنهما إثر اجتماعات ضمت أعيان قبيلة القذافي بعدة شخصيات فاعلة في مصراتة منها وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء ناجي حرير، وهو ينتمي لقبيلة القذافي، كان يشغل آمر كلية محمد المقريف الخاصة بحماية القذافي قبل عام 2011 ، كما تولى مهام رئيس الاتحاد الليبي للرماية، وقد ألقت قوة الردع القبض عليه عام 2018 بتهمة التخطيط لإثارة الفوضى في مدن غرب ليبيا، بينما تولى منصور ضو مهام آمر الحرس الخاص بالعقيد القذافي، وآمر الحرس الشعبي بالقوة المكلفة بحماية الشخصيات المهمة في نظام القذافي.

يأتي ذلك بعد الإفراج عن الساعدي القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وسط تضارب الأنباء عن وصوله إلى تركيا. وعلقت الحكومة الليبية عبر بيان لها بأن إطلاق سراح الساعدي القذافي جاء بناء على أحكام نافذة صدرت منذ عامين.

وأضافت الحكومة في بيان لها نشر على صفحة الناطق باسم الحكومة أن الإفراج جاء بالتعاون مع مكتب النائب العام، وكذلك جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان الساعدي محبوسا داخل سجن الهضبة في طرابلس، الذي يديره خالد الشريف، القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في زمن حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني، أول برلمان ليبي بعد العام 2011.

وتعهدت الحكومة بأنها ستعمل على الإفراج عن المساجين كافة ممن تقتضي أوضاعهم القانونية ذلك، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ مساعي المصالحة الوطنية الشاملة.