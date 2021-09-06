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بالصور: عبر نفق.. فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن “جلبوع” الإسرائيلي

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

سجن إسرائيلي

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن 6 أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، فجر اليوم الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في الشرطة، أن من بين السجناء الفارين 5 من حركة “الجهاد الإسلامي” وآخر من حركة “فتح”.

وتم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات، للبحث عن الفارين.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

ونشرت مواقع إعلام عبرية صورا للنفق الذي قالت إنهم حفروه وتمكنوا من خلاله من الفرار، وصورا لهويات الأشخاص الستة الفارين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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