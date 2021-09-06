طالبان تسيطر بشكل كامل على ولاية بنجشير شمالي كابل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2021 10:34 صباحًا

أعلن المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد أن ولاية بنجشير الأفغانية شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

وجاء في بيان نشره المتحدث على “تويتر”، “تم الاستيلاء على آخر معقل للعدو، ولاية بنجشير، بالكامل. وخضعت ولاية بنجشير للسيطرة الكاملة للإمارة الإسلامية للنظام السياسي لطالبان”.

وأضاف أن بعض المتمردين هزموا في المعارك فيما فر آخرون. وأكدت طالبان لأهالي بنجشير أنهم لن يضطهدوهم.

وشهدت ولاية بنجشير قبل ذلك معارك شرسة بين “جبهة المقاومة الوطنية” المناهضة لـ”طالبان” والمتمركزة في إقليم بنجشير، ومسلحي طالبان.

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات “جبهة المقاومة الوطنية” بقيادة مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لطالبان، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.