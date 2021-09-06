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الجيش الروسي يجري تدريبات بالذخيرة الحية في طاجيكستان

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محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أجرى الجيش الروسي تدريبات قتالية بالذخيرة الحية في جبال طاجيكستان، وذلك على خلفية الوضع في أفغانستان.

 

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، اليوم الاثنين، إن التدريبات استخدمت فيها المدفعية في سلسلة جبال "سامبولي" بطاجيكستان.

 

وأوضحت أنه تم استخدام أنظمة إطلاق "غراد"، والمدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وقذائف الهاون، وتم ضرب أهداف بالتناوب من اتجاهات مختلفة.

 

وقال الجيش إنه تم خلال التدريبات الشاملة تدمير أهداف على مسافات تتراوح بين 3 كيلومتراتو 10 كيلومترات.

 

وقالت المنطقة العسكرية المركزية: "طريقة إطلاق النار هذه جعلت من الممكن القضاء على عدو (مفترض) في محاكاة للواقع، دون إعطائه فرصة واحدة لاستعادة قدرته القتالية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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