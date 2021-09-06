بينيت يتابع "الحدث الخطير" والجيش ينتشر بالضفة

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

وصف رئيس وزراء إسرائيلي نفتالي بينيت حادث هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن شمال البلاد بأنه "حدث خطير"، فيما انتشر الجيش بالضفة الغربية.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم مع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف في أعقاب هروب السجناء الأمنيين من سجن جيلبوع وأكد أن هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".

وأضاف: "هذا ويتم اطلاع رئيس الوزراء على آخر المعلومات حول عمليات البحث والتحري عن الفارين وهو سيجري مشاورات وفق الحاجة".

ومن جهته، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: " تساند قوات الجيش وجهاز الشاباك الشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثًا عن السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق صباح اليوم".

وأضاف: "كما تم تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع".

وأشار أدرعي إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة بمنطقة الضفة الغربية".