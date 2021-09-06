فرار الأسرى.. بينيت يتابع "الحدث الخطير" والجيش ينتشر بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس وزراء إسرائيلي نفتالي بينيت حادث هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن شمال البلاد بأنه "حدث خطير"، فيما انتشر الجيش بالضفة الغربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت صباح اليوم مع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف في أعقاب هروب السجناء الأمنيين من سجن جيلبوع وأكد أن هذا حدث خطير يلزم جميع الأجهزة الأمنية بالتحرك".

وأضاف: "هذا ويتم اطلاع رئيس الوزراء على آخر المعلومات حول عمليات البحث والتحري عن الفارين وهو سيجري مشاورات وفق الحاجة".

ومن جهته، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان: " تساند قوات الجيش وجهاز الشاباك الشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثًا عن السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق صباح اليوم".

وأضاف: "كما تم تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع".

وأشار أدرعي إلى أن "قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة بمنطقة الضفة الغربية".

واليوم الإثنين، استفاقت أجهزة الأمن الإسرائيلية على هروب 6 أسرى من سجن جيلبوع شديد الحراسة، عبر نفق.

أورد نادي الأسير الفلسطيني أسماء الأسرى الفارين وهم:

مود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم عليه مدى الحياة.

محمد قاسم عارضة (39 عاما)، من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه مدى الحياة.

يعقوب محمود قادري (49 عاما)، من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم عليه مدى الحياة.

أيهم نايف كممجي ( 35 عاما)، من كفردان، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم عليه مدى الحياة.

قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في محافظة جنين، زكريا الزبيدي (46 عاما)، من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفا.

يعقوب انفيعات (26 عاما)، من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

وفيما لم يذكر نادي الأسير انتماءات هؤلاء الأسرى، قالت مصادر إسرائيلية إن أحدهم هو الناشط البارز في حركة "فتح" زكريا الزبيدي، و 5 من حركة الجهاد الإسلامي.