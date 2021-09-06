ليبيا.. الدبيبة يرفض صراع المسؤولين عن قطاع النفط في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، أنه لن يسمح بعرقلة زيادة إنتاج نفط البلاد.



وجاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة بديوان مجلس الوزراء بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز، بحضور وزير النفط والغاز محمد عون.

وأكد الدبيبة أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج، مضيفاً "لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف أمام تحقيق ذلك".

وقال رئيس الحكومة إن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.

وكان وزير النفط قد أصدر قراراً في الشهر الماضي بتنحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وإحالته للتحقيق، الأمر الذي رفضه الأخير.

ووفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، سافر صنع الله، في الأعوام السبع الماضية، للخارج في رحلات عمل دون الموافقات الضرورية.