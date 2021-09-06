‎شرطة أبوظبي تفعل "الرصد الآلي" لمخالفي إشارة "قف" في الحافلات المدرسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومؤسسة الإمارات للمواصلات - أبوظبي تفعيل الرصد الآلي لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بالوقوف التام في حالة فتح إشارة "قف " الجانبية الخاصة بالحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار من خلال تركيب أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة ابوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.



وحثت سائقي الحافلات بعدم التوقف في الشوارع الرئيسية ومواقف النقل العام وأكدت على أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبناءنا الطلاب خلال عودتهم للمدارس موضحة أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات على النحو التالي: في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وذكرت أنه سيتم تطبيق المادة (91) " عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لإشارة ( قف) الخاصة بحافلات طلبة المدارس بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية و تطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور" بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.