الأردن.. تسجيل 8 وفيات و1048 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الأحد، عن تسجيل 8 وفيات و1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 10471 و إجمالي الإصابات إلى 801288.



وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم الأحد 3.73 %، بحسب التقرير الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 11814 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، الأحد، إلى المستشفيات 65 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 54 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 558 حالة.

ولفت إلى تسجيل 976 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 779003 حالة.

كما أشار إلى إجراء 28100 فحص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9385442 فحصا.

وأظهر التقرير كذلك أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3513620، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2999039.