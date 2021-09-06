انت الان تتابع خبر وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد الطبيب الراحل من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية ودخلوا مجال الفن، حيث استطاع أن يدمج وظيفته الطبية كأستاذ في جراحة المخ والأعصاب بالتمثيل في السينما والتليفزيون.

وشارك سمير الملا في أكثر من 50 عملا فنيا، تنوعت ما بين المسلسلات والأفلام السينمائية، وكان آخر أعماله المشاركة في مسلسل "صاحب السعادة"، مع الفنان المصري عادل إمام عام 2014.



ويعد من أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان الراحل، الجزء الثاني من مسلسل رأفت الهجان عام 1990، مع الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، وقام حينها بدور ضابط بإدارة المخابرات المصرية.

كما تضمن مشوار سمير الملا، ظهوره في عدد من المسلسلات أبرزها: مبروك جالك ولد عام 1987 – دموع فى عيون وقحه عام 1980 – الفرار من الحب عام 2000 – اغتيال شمس عام 2010 – صاحب السعادة إنتاج عام 2014.



كما ظهر في العديد من الأفلام، ومنها "لا تبكي يا حبيب العمر عام 1979 – أيوب إنتاج عام 1983 – الإرهاب عام 1989 – قشر البندق عام 1995 – التوربيني عام2007".

واشتهر الفنان الراحل خلال أدواره بتجسيد شخصية الطبيب في غالبية الأعمال.

يذكر أنه برغم مشاركته في العديد من الأعمال الفنية طوال مسيرة حياته، إلا أنه لم يترك مهنة الطب يوما واحدا، وكان يعمل أستاذا لجراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، وقد قدم عطاءه الفني في العديد من الأعمال، وأبرزها رأفت الهجان، ودموع في عيون وقحة، ومحمود المصري.

