منتخب إيطاليا يتجاوز عمالقة العالم برقم قياسي أسطوري

وتجاوزت إيطاليا بذلك الرقم القياسي السابق، الذي حققته البرازيل بين عامي 1993 و1996، وإسبانيا بين عامي 2007 و2009، بعدم الخسارة في 35 مواجهة متتالية.

ورفعت إيطاليا رصيدها بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة، بينما رفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط، في المركز الثاني.



وخاض الآزوري 5 مباريات في التصفيات الأوروبية، بينما لعبت سويسرا 3 لقاءات فقط حتى الآن.