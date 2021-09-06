معركة بنجشير.. "الأسود الخمسة" ترفض الاستسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جبهة المقاومة في بنجشير رفضها الاستسلام، بعد ساعات من إعلان طالبان سيطرتها الكاملة على الولاية ورفع العلم في "الأسود الخمسة".

وفي بيان لها اليوم الإثنين قالت الجبهة الوطنية للمقاومة، التي يقودها القيادي الشاب أحمد مسعود نجل الزعيم التاريخ لشمال أفغانستان، أحمد شاه مسعود، إن المعركة ضد طالبان في وادي بنجشير، المعروف بـ"الأسود الخمسة" "ستستمرّ"..

جاء ذلك في تغريدة للجبهة على موقع "تويتر"، أكدت فيه المقاومة أنها تسيطر على "مواقع استراتيجية" في الوادي، وأن "النضال ضد طالبان وشركائها سيستمرّ"، رغم اندحار المقاتلين المنهاضين للحركة.

وفي وقت سابق، من اليوم الإثنين، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على إقليم بنجشير، بعد تكبد المقاومة خسائر فادحة في صفوفها، إضافة لأسر العديد منهم وضبط مركبات وأسلحة وذخائر.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، بعد إعلان سيطرة الحركة على بنجشير؛ إن "جهودنا الأخيرة من أجل أمن البلاد أدت إلى الفتح الكامل لمحافظة بنجشير وأصبحت تحت سيطرتنا".

وأضاف "في بنجشير تعرض عدد من أفراد المتمردين للقتل، فيما هرب الباقون، وسكان مدينة بنجشير كانوا رهائن وتمكنا من تحريرهم"، بحسب قوله.

وتابع المتحدث باسم الحركة الأفغانية في بيانه: "نؤكد لأبناء بنجشير الكرام أنه لن يكون هناك تمييز ضدهم، فهم جميعاً إخواننا ونسعى معاً لخدمة بلدنا وتحقيق الهدف المشترك".