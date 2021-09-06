بالأرقام.. الهند تسجل تراجعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل نحو 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع ملحوظ عما سجلته في اليوم السابق عند 42.7 ألف إصابة.



وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، اليوم : "تم تسجيل 38948 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 32.9 مليون إصابة".

كما تم تسجيل 219 حالة وفاة خلال يوم، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 440 ألف وفاة.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.