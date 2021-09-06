شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات: وفيات كورونا تقترب من 5 ملايين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و741176.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 649316 40089360

الهند 440533 32988673

البرازيل 583362 20877864

روسيا 366990 6941611

المملكة المتحدة 133161 6904969

فرنسا 114856 6826042

تركيا 57802 6477414

الأرجنتين 112444 5202405

إيران 110064 5103537

كولومبيا 125230 4916980.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21042 1912395

36 - المغرب 12993 881042

38 - الأردن 10463 800240

43 - الإمارات 2045 722292

45 - تونس 23710 670027

47 - لبنان 8089 606536

50 - السعودية 8572 545123.