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بيانات: وفيات كورونا تقترب من 5 ملايين في العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات: وفيات تقترب من 5 ملايين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.62 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و741176.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                        649316                          40089360

 

الهند                                        440533                          32988673

 

البرازيل                                 583362                           20877864

 

روسيا                                    366990                           6941611

 

المملكة المتحدة                     133161                          6904969

 

فرنسا                                      114856                      6826042

 

تركيا                                      57802                           6477414

 

الأرجنتين                             112444                          5202405

 

إيران                                 110064                           5103537

 

كولومبيا                           125230                              4916980.

 

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                عدد الوفيات               عدد الإصابات

 

22 - العراق                      21042                     1912395

 

36 - المغرب                      12993                    881042

 

38 - الأردن                       10463                    800240

 

43 - الإمارات                    2045                       722292

 

45 - تونس                       23710                     670027

 

47 - لبنان                        8089                         606536

 

50 -                 8572                       545123.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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