جبهة المقاومة في بنجشير تدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب حركة طالبان من الولاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت جبهة المقاومة في بنجشير، إلى وقف إطلاق النار وانسحاب حركة طالبان من الولاية,



وقالت "جبهة المقاومة الوطنية"،في بيان، إنها "اقترحت على طالبان وقف عملياتها العسكرية في بنجشير.. وسحب قواتها. وفي المقابل سنطلب من قواتنا الامتناع عن أي عمل عسكري".

وكانت حركة طالبان أعلنت، الأحد، دخول قواتها عاصمة إقليم بنجشير، فيما اعتبرت مقاومة الإقليم أن ذلك من باب الدعاية التابعة للحركة.

وقال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي على "تويتر" إن "الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر".

وأشار إلى أن القتال يدور حاليا في بازاراك، فيما لم يتسن التأكد من المعلومات التي وردت على حسابات أخرى على تويتر تعود لشخصيات بارزة من حركة طالبان.

في السياق ذاته، رحب زعيم المقاومة الأفغانية مسعود باقتراح مجلس العلماء لإجراء محادثات لإنهاء القتال في بنجشير.

وأعرب مسعود عن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير على أن يجري حينها محادثات مع مجلس العلماء.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأفغان على وقف العنف فورا وذلك في تقرير رفع إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في أفغانستان.