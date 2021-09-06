استطلاع للرأي: اقتصاد أنقرة لا ينمو بل يتقلص.. وأوضاع مأساوية بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

قال غالبية الشعب التركي، في استطلاع للرأي، إن الاقتصاد التركي لا ينمو، بل يتقلص، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الإحصاء التركية بيانًا حول معدل النمو في تركيا، والذي بلغ 21.7 % في الربع الثاني من عام 2021، وفقًا للإحصائية الرسمية.

