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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استطلاع للرأي: اقتصاد أنقرة لا ينمو بل يتقلص.. وأوضاع مأساوية بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
قال غالبية الشعب التركي، في استطلاع للرأي، إن الاقتصاد التركي لا ينمو، بل يتقلص، وذلك بعد أن أصدرت هيئة الإحصاء التركية بيانًا حول معدل النمو في تركيا، والذي بلغ 21.7 % في الربع الثاني من عام 2021، وفقًا للإحصائية الرسمية.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أكسوي للأبحاث، أجاب 51.8% من المشاركين: «الاقتصاد التركي يتقلص لا ينمو»، وأجاب 19.8٪: «الاقتصاد التركي نما أقل من 21.7%».
وعبر ناخبو تحالف الأمة «حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير»، وحزب الشعوب الديمقراطي، أن 90% من بيانات هيئة الإحصاء التركية بخصوص النمو غير واقعية.