شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. مناقشة أممية حول عدد من الأزمات وسبل إنهائها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في طرابلس أمس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وصولا للاستحقاق الانتخابي القادم، إضافة إلى مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر مؤخرا، حيث أبدى المبعوث الأممي كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الاجتماع، ودعمه لما ورد فيه.

كما ناقش الجانبان النتائج التي حققتها اجتماعات 5 + 5، في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الذي يربط المنطقتين الشرقية والغربية، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين.