”الخليج 365” تكشف فحوى أسئلة البرلمان الليبي للحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جلسة عاصفة ينتظرها مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، لاستجواب حكومة الدبيبة بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر من منحها الثقة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجلسة القادمة ستعقد بمقر المجلس بمدينة طبرق، يوم الثلاثاء، وستخصص لبند استجواب الحكومة.

وشكّل البرلمان الليبي، لجنة من النواب من جميع اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة استعدادا للجلسة المقررة خلال يومين.

كما قرر تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها، وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة المقبلة.

وتكشف ”الخليج 365” أسئلة استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب والتي أعدتها العديد من اللجان في البرلمان منها الدفاع والأمن القومي والطاقة والخارجية والصحة والمالية.

المرتزقة ووزارة الدفاع

ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي أسئلة حول" إجراءات تسمية وزير الدفاع والتي طالب بها البرلمان مسبقا، متسائلة ماذا فعلت الحكومة بخصوص إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة العسكرية المشتركة.





وتابعت لجنة الدفاع في أسئلتها ما موقف الحكومة من تواجد المرتزقة السوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس والذي يعتبر تهديد لحياة المواطنين المدنيين؟،

واستنكرت اللجنة عدم اعتراف رئيس الحكومة بدور الجيش الليبي كمؤسسة عسكرية نظامية وهي من قامت بمكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات وحماية البلاد؟، مستنكرة عدم تسمية ميزانية واضحة للجيش الوطني الليبي.

تعطيل الانتخابات المحلية

البرلمان الليبي وجه لحكومة الدبيبة تساؤلا حول تعطيل استئناف انتخاب البلديات والبث في المذكرة المقدمة من وزارة الحكم المحلي باعتماد النظام الفردي أو القائمة بعد صدور حكم المحكمة بشأن انتخاب القائمة والتي قدمت منذ شهرين للحكومة حسب وزارة الحكم المحلي ولم يتم البث فيها حتى الآن.





وأشارت أسئلة النواب حول عدم اهتمام الحكومة بوضع مخلفات الحرب في كل من سرت وبنغازي ودرنة والمناطق التي حدثت بها مواجهات مسلحة، موضحة أن هذه المخلفات لا تخلو من إشعاعات ضارة بحياة الإنسان.

الشؤون الخارجية والسفارات

وانتقد أعضاء المجلس عدم وجود رؤية واضحة لسياسة حكومة الوحدة الوطنية الخارجية وكذلك عدم محددات وضوابط السياسة التنسيق مع المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى انتهاك الأمن القومي عبر إعداد برنامج لأعيان الجنوب للقاء قادة ايطاليون بروما.

واستهجن المجلس اعلان الحكومة للعالم في مؤتمر برلين عن إعداد خطة لاستقرار ليبيا دون احاطة مجلس النواب بهذه الخطة.

كما تناول الاستجواب أسئلة في عددًا من الملفات؛ بينها ملف الكهرباء، وجائحة كورونا، وقطاع النفط الليبي.

وسلطت المذكرة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة، الضوء على استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات المتكررة لحل تلك المشكلة، بالإضافة إلى العديد من أوجه صرف الأموال من قبل الحكومة.