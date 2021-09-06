عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارة إلى منطقة الخليج

الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365

بدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين، زيارة إلى منطقة الخليج.



وقال أوستن، في تغريدة عبر "تويتر"، قبيل استقلاله الطائرة بقاعدة أندروز الجوية: "سأتوجه لمنطقة الخليج لأقدم الشكر إلى شركائنا على دعمهم لعملية الإجلاء من أفغانستان".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن "عمليات الإجلاء لم تكن لتنجح دون مساعدتهم".

وكان أوستن، قال إن إن "عملية الإجلاء من أفغانستان كانت محفوفة بمخاطر جسيمة ولكننا أنجزناها على أفضل نحو ممكن".

وتابع: "نشكر شركاءنا الذين قدموا مساعدات وتسهيلات ثمينة لعملية الإجلاء من أفغانستان".

وأضاف: أوستن قال أيضا "نتواصل مع حركة طالبان على نطاق ضيق للغاية وبشأن مسائل محددة".

ومضى قائلا: "محاسبة تنظيم داعش خراسان على هجماته الأخيرة في أفغانستان مسألة وقت فحسب".

فيما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، إن عملية الإجلاء من أفغانستان كانت ضخمة للغاية وجرت في ظروف بالغة التعقيد بالنسبة لقواتنا.

وتابع "مهمتنا لمكافحة الإرهاب في أفغانستان حمت بلادنا ومواطنينا من هجمات خطرة".

وأكملت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من أفغانستان نهاية الشهر الماضي، منهية 20 عاما من التواجد العسكري في البلد الآسيوي.