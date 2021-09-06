شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 8 أدوات رقابية و26 طلب خدمى حصاد نشاط أميرة العادلى نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة أميرة العادلى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 39 جلسة عامة

- المشاركة في 9 زيارات رسمية

- المشاركة في 20 ندوة وفعالية

- استخدام 8 من الأدوات الرقابية من بينهم مطالبة وزير الإعلام بتقديم استقالته ومحاسبته على اهدار المال العام ومطالبة وزير النقل بتحمل المسؤلية السياسية والتعهد بإصلاح منظومة السكة الحديد ومحاسبة المقصرين في بيان عاجل بعد حادثة قطار طوخ

- حضور 29 جلسة باللجان النوعية

- 26 طلب خدمى

- المشاركة في 3 زيارات ميدانية



