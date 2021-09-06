محمد الفلاح - السودان.. ضبط شحنة أسلحة عبر طائرة قادمة من أديس أبابا

الإثنين 6 سبتمبر 2021

قالت لجنة إزالة التمكين، الأحد، إن السلطات السودانية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس ابابا، مساء السبت.



وبحسب عضو اللجنة وجدي صالح، فإن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا، تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

وأشار في تصريحات صحفية محدودة، الأحد، إلى أن ثمة جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة.

وأفاد بأنه ووفقا للمعلومات فإن مصدر الشحنة هو روسيا، حيث وصلت لإثيوبيا منذ مايو 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، مرجحا أن يكون الأمن الشعبي هو المستفيد من هذه الشحنة.

وأوضح صالح أن السلطات الأمنية "تتحفظ الآن على الضبطية وشرعت في إجراء التحريات اللازمة على أن يتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل عقب اكتمال التحقيقات".