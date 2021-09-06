شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحوثي.. مقتل 61 مدنياً في معتقلات المليشيا الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت رابطة حقوقية يمنية، عن مقتل 61 مدنيا من ضحايا جرائم الإخفاء القسري في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في ندوة نظمتها أمس بمدينة مأرب اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إنها وثقت 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، حسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).

وذكرت الرابطة أن الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وضعت 21 آخرين دروعا بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية في عدة محافظات.