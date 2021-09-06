شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ملتزمون بتقديم المساعدة لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيثس، التزام المجتمع الإنساني بتقديم المساعدة الإنسانية المحايدة والمستقلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين في أفغانستان.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي أمس، أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية موجود حاليًا في أفغانستان، بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشيرًا إلى أن غوتيريش يعتزم عقد مؤتمر وزاري رفيع المستوى لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أفغانستان،في 13من الشهر الجاري.