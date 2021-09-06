شكرا لقرائتكم خبر عن الحروب بالوكالة.. سلاح المستقبل في صراعات القوى العظمى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «وور أون ذا روكس» إن الحروب بالوكالة هي السلاح المتوقع للمنافسة بين القوى العظمى في المستقبل.

وبحسب مقال لـ «فرانك هوفمان»، الباحث بمعهد الدراسات الإستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطني، و«أندرو أورنر»، الباحث بجامعة بنسلفانيا، لدى كل من الصين وروسيا تاريخ في تبني مقاربات غير مباشرة وسبب وجيه لتجنب التنافس مع الولايات المتحدة في الاشتباكات العسكرية العلنية والمباشرة.

وأضافا: لدى الصين تاريخ في دعم الوكلاء في كوريا الشمالية وفيتنام، ويقول بعض المحللين إنها تواصل شن عمليات نفوذ معقدة واستخدام أنشطة «تقطيع السلامى» دون القتال المباشر، بما في ذلك من خلال الاستخدام العدواني لأساطيلها التجارية والصيد كأصول بديلة.

الصين وروسيا

و«تقطيع السلامي» هي إستراتيجية يقال إن الصين تستخدم بموجبها استفزازات صغيرة، لا يمكن لأي منها أن يشكل ذريعة حرب من تلقاء نفسها، لكنها تؤدي بشكل تراكمي إلى عمل أكبر بكثير أو تحقق مصلحة الصين، التي كان من الصعب أو غير القانوني تحقيقها.

وتابع الكاتبان: بالمثل، تتمتع روسيا بخلفية واسعة من الإستراتيجيات غير المباشرة وخبرة عملية عميقة في تشجيع الانفصاليين وقوات المرتزقة في حملات غير تقليدية. يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة على السلوك الروسي الأخير والمستمر في أوكرانيا وسوريا لإثبات اعتمادها المستمر على طرق الحرب غير المباشرة.

وأضافا: يجب على صانعي السياسة والمسؤولين الأمريكيين إدراك أن الحروب بالوكالة هي إحدى الطرق الأكثر احتمالية، التي ستواجه بها الولايات المتحدة خصومها من القوى العظمى. يجب أن تعكس الإستراتيجية والعقيدة الأمريكية ذلك الواقع الإستراتيجي، ويجب أن تستعد الولايات المتحدة لمواجهة القوات بالوكالة، التي تعمل بالإنابة عن الخصوم الرئيسيين بنجاح.

ومضيا بالقول: تتضمن الحروب بالوكالة رعاية الجهات الفاعلة في الخارج للتأثير على نتيجة الصراع العنيف لأغراض إستراتيجية خاصة بالدولة في الخارج.

وأردفا: في مقال نُشر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدث أندرو عن أسبابه، التي رأى أنها ستزيد من اهتمام صانعي السياسات بالمعارك بالوكالة وتواترها.

وأضافا: لكن قد يكون الأمر أكثر وضوحًا اليوم، بعد قرار إدارة بايدن الانسحاب نهائيًا من أفغانستان. في السنوات المقبلة. إذا كان صانعو السياسة في الولايات المتحدة والشعب الأمريكي حريصون على تجنب إرسال أعداد كبيرة من جنود الأمة لخوض حروب في أراضٍ بعيدة، فقد يلجؤون إلى الوكلاء أو الأساليب غير المباشرة الأخرى كبديل.

الشركات العسكرية

واستطردا: ثبت صحة فكرة مومفورد القائلة إنه سيتم توظيف الشركات العسكرية الخاصة بشكل متزايد كقوات بالوكالة، وقد يستمر استخدام مثل هذه الشركات في النمو.

وتابعا: زادت كل من روسيا والصين اعتمادهما بشكل كبير على الشركات العسكرية الخاصة في السنوات القليلة الماضية. بينما زادت الولايات المتحدة أيضا من استخدامها لمثل هذه الشركات، كان توظيف روسيا لها واضحا بشكل خاص من حيث الحجم وقدرات الشركات، التي تعاقدت معها روسيا.

وأردفا: تعمل مجموعة فاغنر تقريبا كشركة تابعة للكرملين وتنشط بشكل خاص في سوريا وأوكرانيا وليبيا. ويزعم بأن مَنْ يدير المجموعة قائد سابق للقوات الخاصة من المخابرات العسكرية الروسية. على الرغم من أن الشركات العسكرية الخاصة لديها سجل إنجازات مختلط نوعا ما، إلا أن هناك توسعا عالميا مستمرا في استخدام روسيا لها، الذي سيؤثر بلا شك على مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها.

وأضافا: تعمل الصين أيضا على زيادة استخدامها لعمليات الأمن التجاري لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية في الخارج، حيث استخدمت 20 شركة عسكرية دولية خاصة، وأكثر من 3000 من أفرادها، في العراق والسودان وباكستان وغيرها.

الحرب السيبرانية

ومضيا بالقول: بحسب مومفورد فإن الحرب السيبرانية يمكن أن تتطور إلى شكل من أشكال الحرب بالوكالة. كان هذا الاتجاه واضحا في سلسلة من الهجمات على الطاقة والخدمات الحكومية، التي نفذتها جهات فاعلة إلكترونية ضارة تستند إلى أراضي خصوم الولايات المتحدة.

وأضافا: كان صعود الصين قضية طويلة الأمد توقع العديد من المحللين أنها ستصبح الموضوع الجيوسياسي اليوم. لكن ما ذكره مومفورد كان أكثر تحديدا، حيث لاحظ أنه بالتزامن مع صعود الصين، من المرجح أن يشهد العالم استخدام آليات غير مباشرة في محاولة لتغيير التوازن بين الولايات المتحدة والصين. ومن المرجح بشكل متزايد أن يتضمن هذا شكلاً من أشكال الوكيل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المستويات العالية للاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الصين والولايات المتحدة.

وأردفا: قد يتغير هذا الاحتمال بفعل التحديث العسكري الصيني المهم، الذي غير ميزان القوى في آسيا. ولكن نظرا لأن الفصل الاقتصادي الأمريكي الصيني الأولي، الذي يحدث حاليا لن ينهي المنافع المتبادلة الناتجة عن التجارة، فمن المحتمل أن تستمر الحكومة الصينية في تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة.

استخدام الوكلاء

وتابعا: كما فعلت بالفعل في بحر الصين الجنوبي، من المرجح أن تستخدم وكلاء مثل أساطيل الصيد الحازمة لمنع الولايات المتحدة وحلفائها من الوصول إلى المساحات المتنازع عليها.

وأردفا: من المرجح أن تدرك الحكومة الصينية أن الجهات الفاعلة المحلية قد تكون الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحماية مصالح بكين مع تقليل مخاطر إثارة رد فعل عنيف من القوى الكبرى الأخرى. وبالتالي، يمكن أن توفر رعاية البدائل كاحتضان عدو العدو المزيد من المكاسب عند مستويات مخاطر أقل لصانعي السياسة الصينيين.

ومضيا بالقول: قد يكون لوباء كورونا أيضًا تداعيات على الحروب بالوكالة بسبب آثاره على النزاعات المسلحة. تشير الدراسات الحديثة إلى أن بعض النزاعات المسلحة تصاعدت أثناء الوباء؛ لأن الأطراف استغلت ضعف الحكومة أو ضعف خدمات الصحة العامة أو قلة الاهتمام الدولي بسبب الوباء. يمكن أن تؤثر هذه الديناميكيات المقلقة على المستويات المستقبلية للنزاع المسلح وتزيد من فرص المشاركة الخارجية في مثل هذه النزاعات.

وتابعا: يمكن أن يؤدي انتشار الطائرات بدون طيار والأسلحة الإلكترونية والصواريخ المضادة للسفن إلى القوى المتوسطة وحتى الجهات الفاعلة من غير الدول إلى زيادة استخدام هذه القدرات من قبل الوكلاء.

وأردفا: بالإضافة إلى استخدام الشركات العسكرية الخاصة، يمكن للقوى العظمى والمتوسطة اللجوء إلى المقاتلين الأجانب كوسيلة لتعزيز مصالحهم الخاصة.