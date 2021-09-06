بتهمة "الخيانة".. برلماني إيراني يطالب بمحاكمة روحاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، جواد نيك بين، القضاء في بلاده على محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني وحكومته بتهمة الخيانة.

وقال النائب جواد نيك بين، مساء الأحد، في تصريحات نقلتها الصحافة الإيرانية وتابعتها ”الخليج 365”، وهو يتحدث عن مسلسل "غاندو" الذي أنتجه التيار المتشدد ضد روحاني وفريق حكومته في عام 2019، "إذا كان ما أورده هذا المسلسل صحيحا فيجب محاكمة حسن روحاني وفريق حكومته بأسرع وقت ممكن".



وأضاف: "أما إذا كانت الروايات التي يسردها المسلسل كاذبة فيجب الضغط على هيئة الإذاعة والتلفزيون لوقف بث هذا المسلسل".

وتدور حلقات مسلسل غاندو ذات الطابع الأمني والسياسي الذي يبث على القناة الثالثة للتلفزيون الإيراني، على مهاجمة حكومة حسن روحاني والسلك الدبلوماسي في حكومته وتحديداً وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وبعد بث الجزء الأول من مسلسل غاندو في منتصف عام 2019، وجه ظريف انتقادات إلى السلطات التي تشرف على هيئة الإذاعة والتلفزيون ملوحاً بتقديم استقالته من منصبه.

وبعث في حينها ظريف رسالة إلى المرشد علي خامنئي أكد فيها على ضرورة وقف إهانته في مسلسل أنتجته مؤسسة تابعة للحرس الثوري، فيما أبلغ خامنئي ظريف "بأنه غير راضٍ تماماً عن إهانته في هذا المسلسل".

وتدور حلقات الجزء الأول من المسلسل حول تسلل جواسيس أجانب إلى إيران وتمكنهم من التغلغل داخل الجهاز الدبلوماسي ووزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، وقامت مؤسسة آويني للإنتاج المقربة من مليشيات الحرس الثوري بإنتاج المسلسل.