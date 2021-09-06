معركة بنجشير.. مقتل قيادي بارز من طالبان وضبط انتحاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أفغانية ناطق باللغة الفارسية، فجر الاثنين، إن "مولوي فصيح الدين" أحد قادة حركة طالبان قتل في ظل المعارك الدائرة في ولاية بنجشير شمال أفغانستان.

وتعد ولاية بنجشير الولاية الوحيدة التي لم تسقط بيد حركة طالبان ولا تزال هذه الولاية عصية على السقوط وترفض هيمنة الحركة عليها.

وذكرت قناة "هرات نيوز" عبر تليجرام، أن "مولوي فصيح الدين القائد البارز في حركة طالبان ورئيس العمليات العسكرية للحركة لقي مصرعه في معركة بنجشير".

وأضافت القناة أن "فصيح الدين لقي مصرعه في منطقة بشغور التابعة لولاية بنجشير مع 13 من حمايته".

وتخضع منطقة بشغور لسيطرة قوات المقاومة الوطنية الأفغانية بزعامة أحمد مسعود التي أكدت مصادر إعلامية تواجده في ولاية بنجشير رغم تشديد الحصار على الولاية من قبل عناصر حركة طالبان واستمرار المعارك.

كما ذكرت وسائل إعلام أفغانية وإيرانية عن تمكن القوات التابعة لأحمد مسعود من القبض على أحد الانتحاريين التابعين لحركة طالبان بعد تسلله لأحد المناطق في ولاية بنجشير.