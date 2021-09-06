إطلاق سراح الساعدي القذافي.. وطائرة خاصة تنقله لتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات الليبية، الإثنين، سراح الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، تنفيذا لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وكشف مصدر ليبي في تصريحات لــ" الخليج 365" أن "الإفراج جاء بناء على أمر صادر من مكتب النائب العام".

وأكد المصدر على أن بعد الإفراج عن الساعدي من سجون مليشيات الردع سيتم نقله على متن طائرة خاصة تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص إلى إسطنبول.





وكان الساعدي أودع داخل سجن الهضبة الذي يترأسه خالد الشريف، عضو الجماعة الليبية المقاتلة، في طرابلس منذ سلمته النيجر في مارس/آذار 2014.

وفي إبريل/نيسان 2018 حصل الساعدي القذافي، على البراءة وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة الليبية، سواء جرائم القتل العمد أو هتك العرض أو الخطف، أو الاستعباد، أو حتى جنح التهديد والسب.

وبعدها كشف محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، أن "كلاً من هاشم علي بشر" و"هيثم أحمد عبدالله القبائلي" المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن "عين زارة" حيث يتواجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة.

والشهر الماضي، قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، إن الوزارة لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي القذافي.

وفي وقت سابق السبت، زار وفدا من قبيلتي القذاذفة والمجابرة مدينة مصراتة، لبحث تسليم جثث قيادات النظام السابق، والأفراج عن بعض المسجونين.

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع لــ" الخليج 365" أن الوفد سيلتقي قيادات المدينة الاجتماعية والسياسية والعسكرية.



وأردف أن الوفد سيتناقش حول استلام جثامين كل من أبوبكر يونس جابر المجبري وزير الدفاع الليبي الأسبق، والعقيد معمر القذافي الزعيم الليبي الراحل ونجله المعتصم القذافي، إضافة إلى إطلاق بعض المسجونين الصادر بحكم قانون العفو أو أحكام بإطلاق سراحهم أو من لم يعرضوا على القضاء.