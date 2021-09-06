شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام "الإعلاميين": إبراهيم عيسى قدم فكرا يدعو للتجرد ومصر فوق الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن ما قدمه الإعلامى إبراهيم عيسى خلال حلقته الأخيرة ليس فيها أي تجاوز يدعو للتعصب، مضيفا أنه لم يشر من قريب أو من بعيد إلى التعصب وأن من يدعون غير ذلك فإنهم يدعون للتعصب.

وأضاف محجوب سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن إبراهيم عيسى قدم فكرا يدعو إلى التجرد و إعلاء شأن الوطن وشأن الدولة المصرية، متابعا :"ونحن نعلم جميعا أن مصطلح فوق الجميع أطلق في فترة من الفترات أثناء الانتخابات وكانت إدارة النادي في هذا الوقت تعنى به الشأن الداخلى للنادى فقط وبصفتى مصري وطنى فإن مصر هي التي فوق الجميع ولا يجب أن توضع في مقارنة مع أي كيان آخر مهما كان".

وأشار محجوب سعدة إلى أن ما قدمه الإعلامى إبراهيم عيسى ليس فيه أى تجاوز ولم يخالف المعايير التي نعمل بها، وهي قانون نقابة الإعلاميين وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى خصوصا أنه لم يظهر من خلال ما قال إنه مع أو ضد ولا يظهر توجهه.

وتابع محجوب سعدة:" أدعو كل مخلص ووطنى أن ينبذ التعصب وأطالب المنابر الإعلامية كافة بالدعوة الى نبذ التعصب فهو حالة مرضية تؤدى الى أمور غير مستحبة، كما أطالب الاعلام الرياضى بإعلاء مصلحة الوطن والأمانة والضمير المهنى في عدم إثارة الفتن من خلال التعصب، فقد شهدنا مباراة مصر في تصفيات كأس العالم أنه لا فرق بين هذا اللاعب وذاك، فقد كانوا يحتضنون بعضا بعيدا عن ملامحهم، ويجب على الجماهير أن تحتذى باللاعبين وخصوصا أن الرياضة هي جانب ترفيهى يفضله الكثيرين فكيف على جانب ترفيهى أن يدخل عليه التعصب، لا ننجر وراء مواقع التواصل الاجتماعى، لا تحركنا السوشيال ميديا وخاصة إنها عالم افتراضى ".