شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: لم نرصد أى مخالفات مهنية فى حلقة الإعلامى إبراهيم عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن النقابة تسير وفقا لقانون النقابة وميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، مضيفا أن قانون النقابة وميثاق الشرف ينصان على نبذ التعصب والبعد عنه أي ما كان نوع التعصب سواء كان التعصب للون أو على أساس انتماء ديني أو التعصب على انتماء كروى.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فيما يخص مجال الإعلام الرياضى فإنهم دائما ما يتخذون القرارات وفقا للضوابط المعمول بها في النقابة، متابعا:" لا نراعى ألوان أو توجهات ولا نراعى أي من الأطراف و لكن نراعى المهنية و العدالة و نراعى حرية الرأي و التعبير، النقابة من ضمن أساسيتها أنها تحمى و توفر المناخ المناسب لحرية الرأي و التعبير وأن يؤدى الإعلامي عمله دون ترهيب أو أي أجواء تؤثر على أدائه المهنى الإعلامى ، فالنقابة تلعب دورها البارز في هذا الاتجاه ".

وأشار الى أنه فيما يخص حلقة الإعلامي إبراهيم عيسى عن نادي الزمالك والتي تحدث فيها عن النادي الأهلي، فإن المرصد رصد بالأمس حلقة إبراهيم عيسى ورفع التقرير وأن التقرير لم يشر الى وجود أي تجاوز مهني، مضيفا أن المرصد يقوم بتفريغ الحلقات و يطبق المعايير المهنية و ضوابط ميثاق الشرف الإعلامي و مدونة السلوك المهنى .

وأكد طارق سعدة أن حلقة الإعلامى إبراهيم عيسى لا يوجد فيها أي مخالفات مهنية وأن ما حدث كان في إطار حرية الرأي و التعبير، مضيفا أن النقابة تتخذ قرارتها و تسير في اتجاه نبذ التعصب و فرض الأداء المهنى على كافة الإعلاميين ، متابعا :"نجحنا و ننجح في اتخاذ خطوات هامة في اتجاه القضاء على التعصب ، لا تحركنا أو تحكمنا اتجاهات السوشيال ميديا في اتخاذ قرارنا و لكن يحكمنا في اتخاذ القرار قانون النقابة و ميثاق الشرف الاعلامى و مدونة السلوك المهنى".