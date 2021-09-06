ليبيا.. الإفراج عن الساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ):

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنها أفرجت عن الساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بعد سجنه لأكثر من 9 سنوات.

وقالت الحكومة في بيان نُشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إن قرار الإفراج جاء تنفيذا لحكم القضاء بعد سنتين من الحكم بالإفراج عنه.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أنها ملتزمة بالإفراج عن جميع السجناء السياسين ممن تقتضي أوضاعهم القانونية ذلك، وتأمل أن تكون هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية.

وكان الساعدي قد سجن بعد أحداث ثورة 17 فبراير والإطاحة بحكم والده وشغل الساعدي عدة مناصب أهمها رتبة عقيد قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم.