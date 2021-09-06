بعد زفافها بساعات.. عروس تدخل في حالة غيبوبة انتهت بوفاتها في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

حالة من الحزن سيطرت منطقة النحال بشرق قنا، بعد وفاة عروس شابة دخلت في غيبوبة سكر بعد حفل زفافها بساعات ما أسفر عن وفاتها على فراش المستشفى بعد يومين من زواجها.

وقال بعض جيران العروس، لـ "الخليج 365" إن العروسة "هبه الشريف"، تُقيم بمنطقة النحال بجوار مصنع المكرونة، وتزوجت في قرية العسلية بدائرة بندر قنا، حيث كان حفل زفافها الخميس الماضي، وفي صباح يوم الجمعة وجدها زوجها مغشيا عليها داخل "الحمام".

الزوج نقل زوجته على الفور للمستشفى والتي مكثت بها يومًا واحدًا مُصابة بحالة غيبوبة سكر ثم توفيت، ما تسبب في حالة من الحزن بين قلوب أسرتها وجيرانها بمنطقة النحال.