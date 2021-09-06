غينيا: وحدة عسكرية تعتقل الرئيس

ابوظبي - سيف اليزيد - كوناكري (وكالات)

أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية، أمس، القبض على الرئيس ألفا كوندي، و«حل» مؤسسات الدولة، لكن الفوضى كانت تعم كوناكري لا سيما لمعرفة من يسيطر على الوضع.

وأكدت وزارة الدفاع أنها صدت هجوم القوات الخاصة على الرئاسة، رغم بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي الانقلابيين.

وقال قائد القوات الخاصة اللفتانت كولونيل مامادي دومبويا، وهو إلى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويحملون السلاح: «لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حالياً في أيدينا، حل الدستور الساري، وحل المؤسسات، وقررنا أيضاً حل الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية».

وبعد أن ندد بـ«سوء الإدارة»، كرر هذا النداء على التلفزيون الوطني، قاطعاً البرامج الاعتيادية.

وبثّ الانقلابيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، فيما رفض ألفا كوندي وهو جالس على أريكة، ويرتدي بنطال جينز وقميصاً، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع، في بيان: «إنّ المتمردين أثاروا الرعب» في كوناكري، قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أنّ «الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين».

وصباح أمس، سمع إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط عاصمة غينيا كوناكري، في منطقة كالوم، حيث مقر الرئاسة والمؤسسات والأعمال في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية منذ أشهر.

وقالت إحدى قاطنات حي تومبو القريب من وسط العاصمة: «لقد رأيت رتلاّ من الآليات العسكرية على متنها جنود متحمسون يطلقون النار في الهواء ويرددون هتافات عسكرية». وأضافت رافضة الكشف عن اسمها لأسباب أمنية: «إن الجنود كانوا مقنّعين» ويتجهون نحو كالوم.

ومنذ أشهر، تشهد هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وتعتبر بين الأفقر في العالم، رغم مواردها المنجمية والمائية الكبرى، أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت من جراء «كوفيد- 19».

وتسبب ترشح كوندي لولاية ثالثة عام 2020 بتوتر استمر لأشهر، وخلف عشرات القتلى. وتم اعتقال عشرات المعارضين قبل وبعد الانتخابات.

وبدأ كوندي، البالغ 83 عاماً، ولايته الثالثة في ديسمبر 2020 رغم طعون من منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو وثلاثة مرشحين آخرين نددوا «بحشو صناديق» وتجاوزات من كل الأنواع.

من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «بشدة» بـ«أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح» في غينيا، وذلك بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس و«حل» المؤسسات.

ودعا جوتيريش إلى «الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي»، موضحاً أنه يراقب «عن كثب» الوضع في هذا البلد.