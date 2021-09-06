مطالبات في واشنطن للسماح برحلات إجلاء خاصة من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

دعا النائب الأميركي مايك والتز وزارة الخارجية إلى العمل مع منظمات غير حكومية قال إنها تحاول الحصول على الموافقة لتسيير رحلات طيران عارض لإجلاء أميركيين وحلفاء معرضين للخطر ما يزالون يختبئون في العديد من المدن الأفغانية. وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أمس الأول، قال النائب الجمهوري والمسؤول السابق بالبيت الأبيض: إن عدداً من المنظمات غير الحكومية أبلغته بوجود رحلات طيران عارض «متاحة وممولة ومستعدة للتحليق»، وبأن قوائم بأسماء أطقم وركاب تلك الرحلات جاهزة.

وأضاف والتز، وهو من قدامى المحاربين: إن مجموعات من المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة يختبئون بالقرب من المطارات، في انتظار التصريح لمغادرة البلاد.

وأجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 124 ألف شخص من كابول الشهر الماضي عبر جسر جوي ضخم أُقيم بقيادة الولايات المتحدة، لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى، مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

ولم يحدد والتز عدد رحلات الطيران العارض التي تنتظر تصريحاً بالإجلاء، ولم يتسن الحصول على تعليق آخر حتى الآن من مكتبه.

وقال: إن المنظمات غير الحكومية مستعدة لإرسال قوائم الركاب الخاصة بها للسماح للحكومة الأميركية بإجراء «فحص وترتيب للأولويات بشكل مناسب».

ولم تعلق وزارة الخارجية حتى الآن على رسالة والتز.