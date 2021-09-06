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الجيش الغيني يشكل مجلسا حاكما بعد الإطاحة بالرئيس كوندي

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - الإثنين 6 سبتمبر 00:52
الرئيس الغيني ألفا كوندي في قبضة الجيش
عربي ودولي

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أعلن الجيش الغيني، الأحد، تشكيل مجلس عسكري حاكم أطلقوا عليه لجنة التجمع الوطني والتنمية بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي.
وقال المجلس العسكري إن الرئيس كوندي لم يتعرض لأذى، وإن سلامته مضمونة وإنه سُمح له بالاتصال بأطبائه.
وأضافت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي احتجزت كوندي صباح الأحد بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة كوناكري، إنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون.
ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح غد الاثنين في البرلمان، بحسب ما أفاد العسكريون في بيان بثه التلفزيون الحكومي.
وقالت المجموعة إن "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية".

المصدر: رويترز

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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