روسيا تنفي مناقشة المشاركة باجتماع «السبع» بشأن أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (رويترز)

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف، أمس، مناقشة روسيا المشاركة في اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة السبع بشأن أفغانستان.

وذكر تقرير لصحيفة نيكي اليابانية، أمس، أن من المتوقع مشاركة الصين وروسيا في الاجتماع، رغم أنهما ليسا من أعضاء المجموعة، وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للتلفزيون الرسمي.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن زاخاروفا قولها: «تلقينا إشارات من برلين وباريس قبل يومين بخصوص اجتماع ما، لكن لم يتم ذكر أي شيء بشأن مجموعة السبع».